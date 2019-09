Εφαρμογή με στόχο να παρακάμψει τα Facebook και το Twitter ετοιμάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του 2020.

Το Twitter ήταν το «ψηφιακό βάθρο» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ για να απευθύνει τα μηνύματά του προς τους υποστηρικτές του εδώ και καιρό ωστόσο η εκστρατεία επανεκλογής του πλέον κατευθύνεται μέσω μίας άλλης πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μιλά ελεύθερα στους οπαδούς του.

Σύμφωνα με το Politico, η εφαρμογή για smartphone θα ενθαρρύνει κυρίως τους χρήστες να κάνουν δωρεές και να δίνουν εθελοντικά το χρόνο τους στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα, η εφαρμογή, θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα του προέδρου.

Ο Ρόρι ΜακΣέιν, Ρεπουμπλικανός υπεύθυνος στρατηγικής που ειδικεύεται στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε στο Politico ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ υποτίθεται ότι είναι πιο «αφοσιωμένοι» γι 'αυτό και η ιδέα αυτή είναι πολύ πιθανό να υποστηριχθεί θετικά. Η εφαρμογή θα διαθέτει ένα σύστημα ανταμοιβής για να παροτρύνει τους αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού Προέδρου να προωθούν την εφαρμογή στους φίλους τους. Μεταξύ των ανταμοιβών περιλαμβάνονται θέσεις VIP στις συναθροίσεις αλλά και φωτογραφίες με τον πρόεδρο.

Με αυτόν τον τρόπο η εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, θα είναι πιο εύκολη όσον αφορά την παρακολούθηση των οπαδών τού και συνεπώς θα στοχεύει συγκεκριμένα στη συντηρητική βάση αντί να επηρεάζει τους απροσδιόριστους ψηφοφόρους. Με ήδη 200 εκατομμύρια αρχεία ψηφοφορίας που συγκεντρώθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Ρεπουμπλικανών, η εφαρμογή, η οποία επί του παρόντος δεν έχει ημερομηνία κυκλοφορίας, θα επικεντρωθεί στους ψηφοφόρους της μέσω ειδικών μηνυμάτων.

Στόχος της στρατηγικής της καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου, είναι να παρακάμψει εταιρείες τεχνολογίας, όπως το Facebook και το Twitter, καθώς ο ίδιος έχει επικρίνει αυτές τις πλατφόρμες ότι τάσσονται εν μέρει κατά των συντηρητικών «φιμώνοντας» τους υποστηρικτές του. Από τη μεριά τους οι τεχνολογικές εταιρείες αρνούνται τις κατηγορίες.

Join us via our new #AmericaFirst APP! #TrumpPence16 https://t.co/FccLQSCkDY pic.twitter.com/0angXB2BrI