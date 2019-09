Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα σπίτι στην πόλη Ντόρντρεχτ της Ολλανδίας, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η ολλανδική εφημερίδα de Telegraaf, που επικαλέστηκε πηγές που εμπλέκονται στις έρευνες, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μέλη της οικογένειας του, πριν αυτοκτονήσει. H de Telegraaf αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ανάμεσα στα θύματα να υπάρχουν και παιδιά. Το συμβάν σημειώθηκε στις 18:30 (τοπική ώρα).

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα, ωστόσο, μέσω επίσημου λογαριασμού στο Twitter, επιβεβαίωσε μόνο τον αριθμό των νεκρών και την ύπαρξη σοβαρά τραυματία, ενώ διεμήνυσε πως οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9