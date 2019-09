Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους με τον αριθμό των νεκρών να έχει ανέβει στους 43, από τον κυκλώνα Ντόριαν στις Μπαχάμες.

Ειδικότερα, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το νησί Γκρέιτ Αμπάκο στις Μπαχάμες δια θαλάσσης και αεροπορικώς χθες και χιλιάδες άλλοι περιμένουν για να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κρουαζιερόπλοιο που αναχωρεί από το γειτονικό νησί Γκραντ Μπαχάμα για να διαφύγουν από τις περιοχές που έπληξε ο Ντόριαν. Αυτός, ο πιο ισχυρός κυκλώνας που έχει πλήξει ποτέ τις Μπαχάμες, πέρασε από τα δύο αυτά νησιά στις Μπαχάμες νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες γειτονιές και προκαλώντας έναν, σύμφωνα με τις αρχές, «συγκλονιστικό» αριθμό θανάτων.

Εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο στις Μπαχάμες, οι οποίες έχουν περίπου 400.000 κατοίκους, μολονότι ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανήλθε σε μόνον 43, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν αργά χθες το βράδυ μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Washington Post και το NBC. Οκτώ άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους από τον κυκλώνα στην Γκραντ Μπαχάμα και 35 στα νησιά Αμπάκος, αναφέρει η Post, επικαλούμενη αξιωματούχους στις Μπαχάμες. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί πάρα πολύ καθώς κι άλλα πτώματα εντοπίζονται στα ερείπια των κτιρίων και τα νερά από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Hurricane Dorian death toll rises as thousands try to flee Bahamas https://t.co/OU448t19el pic.twitter.com/yWMvtxYqwn