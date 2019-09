Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αξιώσε την απόκτηση πυρηνικών πυραύλων για τη χώρα του κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση του κόμματός του, του AKP στην Σεβάστεια.

«Ορισμένοι έχουν πυρηνικούς πυραύλους, αλλά μας λένε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στα δικά μου χέρια; Δεν το δέχομαι αυτό», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν. Κάθε ανεπτυγμένο έθνος έχει (σ.σ.: πυρηνικές κεφαλές)» και ανέφερε ότι ουδείς δημιουργεί προβλήματα στο Ισραήλ ακριβώς διότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «θα σπάσουμε κάθε χέρι που απλώνετε στην πατρίδα μας, τη σημαία μας, την ανεξαρτησία μας και θα συνεχίσουμε να δίνουμε την απαραίτητη απάντηση σε εκείνους που προσπαθούν να διοργανώσουν επιχειρήσεις πάνω στην Τουρκία».

Erdogan hints that Turkey may need to obtain nuclear warheads,



“Some have nuclear missiles, [but they tell us] we shouldn’t have nuclear missiles.



I don’t accept this.



US and Russia have them. Every developing nation has them” pic.twitter.com/xwvRjuMdNq