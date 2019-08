Αποβιβάστηκαν στη Μάλτα οι 356 μετανάστες που επέβαιναν στο πλοίο Ocean Viking.

Έπειτα από περισσότερες από δέκα ημέρες αναμονής οι 356 μετανάστες του Ocean Viking αποβιβάστηκαν στη Μάλτα, αφού έξι ευρωπαϊκές χώρες δέχθηκαν να τους υποδεχθούν προς μεγάλη ανακούφιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων SOS Μεσόγειος και Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF), οι οποίες είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι τελειώνουν οι προμήθειες στο πλοίο.

Περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας η επιχείρηση μεταφοράς των μεταναστών στην ακτή ανά 15 με στρατιωτικό πλοίο ολοκληρώθηκε περίπου στις 23:00 τοπική ώρα (00:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), έπειτα από δυόμιση ώρες. Το Ocean Viking αναχώρησε για τη Μασσαλία.

Όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ η μεταφορά των μεταναστών στο στρατιωτικό πλοίο πραγματοποιήθηκε στα διεθνή ύδατα. Θα μεταφερθούν «στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία», διευκρίνισε ο Μουσκάτ στον λογαριασμό του στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν θα παραμείνει στη Μάλτα».

