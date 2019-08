Έντεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Airbnb ανακοίνωσε την κορυφαία μέρα της, την βραδιά με τις πάνω από 4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στο δίκτυό της σε όλο τον κόσμο.

Η νύχτα που έσπασε το ρεκόρ της Airbnb με πάνω από 4 εκατ. κλεισμένες μέσω της πλατφόρμας της διανυκτερεύσεις, ήταν η 10η Αυγούστου 2019. Ήταν η μεγαλύτερη βραδιά της ιστορίας μας και έθεσε νέο ρεκόρ για την εταιρεία, ανακοίνωσε η Airbnb που ευχαρίστησε την κοινότητα για την προτίμησή της.

On August 10, more than 4 million people spent the night in an Airbnb listing. It was the biggest night in Airbnb history and set a new record for us. We wouldn’t have been able to do it without our community. pic.twitter.com/ooSzD0RXpn