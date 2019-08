Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, το κίνημα που ίδρυσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η 16χρονη που έγινε πρωταγωνίστρια του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε να γίνουν σήμερα Παρασκευή διαδηλώσεις μπροστά στις πρεσβείες και τα προξενεία της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο.

«Αυτή τη στιγμή, οι πυρκαγιές —οι οποίες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα—καταστρέφουν το δάσος του Αμαζονίου με τρομακτικό ρυθμό. Το σπίτι μας κυριολεκτικά καίγεται, οι πνεύμονες του πλανήτη μας μετατρέπονται σε στάχτες», τόνισε το κίνημα «Παρασκευές για το Μέλλον» σε ανακοίνωσή του.

«Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, οι δασικές πυρκαγιές πολλαπλασιάστηκαν, εξαιτίας της ξηρασίας, αλλά επίσης εξαιτίας της αποκρουστικής περιβαλλοντικής πολιτικής της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, που δεν βλέπει τον Αμαζόνιο παρά σαν αγελάδα για άρμεγμα», συνεχίζει το κάλεσμα.

Υπό το σύνθημα «Αμαζόνιος SOS», το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον (Fridays for Future) και τα τοπικά παραρτήματά του καλούν σε διαδηλώσεις μπροστά στις πρεσβείες και στα προξενεία της Βραζιλίας σε όλο τον πλανήτη, σε διάφορες ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την έκκληση του κινήματος ενστερνίστηκαν αμέσως διάφορες ΜΚΟ. Διαδηλώσεις προβλέπεται να γίνουν επίσης στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στο Σαν Πάουλου.

«Θέλουμε μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται τη σημασία της φύσης και δεσμεύεται να προστατεύσει τον φυσικό μας πλούτο. Μια κυβέρνηση που ασκεί αυστηρό έλεγχο στις εταιρείες οι οποίες απομυζούν τους φυσικούς πόρους μας, που δίνει προτεραιότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών», τόνισε η Ντανιέλα Μπόρζις, στέλεχος του κινήματος Παρασκευές για το Μέλλον στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο πόλεμος εναντίον της φύσης πρέπει να τερματιστεί», υπερθεμάτισε μέσω Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία βρίσκεται πάνω σε πλοίο στον Ατλαντικό, συνεχίζει το ταξίδι της προς τη Νέα Υόρκη.

Even out here in the middle of the Atlantic Ocean I hear about the record amount of devastating fires in the Amazon. My thoughts are with those affected. Our war against nature must end.