Μετά τη Βραζιλία, η Βολιβία και η Παραγουάη βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Στη Βολιβία, περίπου 654.000 εκτάρια έγιναν στάχτη στην περιφέρεια της Σάντα Κρους τους τελευταίους τρεις μήνες, με τις πυρκαγιές να πολλαπλασιάζονται τον Αύγουστο. Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να καταστείλουν τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στην Παραγουάη, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές στις βόρειες επαρχίες της, δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημα στοιχεία για την έκταση που έχει καεί. Οι πυρκαγιές αυτές δεν σχετίζονται με εκείνες που κατακαίνε τον Αμαζόνιο στη Βραζιλία.

Fires in southeast Bolivia, seen on August 18, 2019 by #GOESEast, are producing a large amount of smoke and a few puffs of pyro-convection. More imagery: https://t.co/lRBiIlL0hn pic.twitter.com/s9azfIqK5Q