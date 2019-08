Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να συναντηθεί προσωπικά με τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι μία τέτοια κίνηση θα είχε αποτέλεσμα να λάβουν τέλος οι εντάσεις που σημειώνονται για εβδομάδες στην περιφέρεια. «Αν ο πρόεδρος Σι συναντιόταν απευθείας και προσωπικά με τους διαδηλωτές, θα ήταν ένα ευτυχές και φωτισμένο τέλος στο πρόβλημα του Χονγκ Κονγκ. Δεν έχω καμία αμφιβολία!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K