Σε ένα χωριό της βόρειας Ινδίας, δεκάδες κάτοικοι σκότωσαν χτυπώντας με ξύλινες βέργες μια τίγρη που είχε επιτεθεί σε ντόπιους.

Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις για τον θάνατο της τίγρης. Το σκληρό βίντεο της θανάτωσης κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως η συγκεκριμένη τίγρης είχε τραυματίσει εννιά ανθρώπους. Ένας από αυτούς πέθανε τελικά στο νοσοκομείο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι αιματηρές συναντήσεις ανθρώπων με άγρια ζώα στην Ινδία, οι ειδικοί θεωρούν πως αυτό οφείλεται στο ότι οι βιότοποι για τα ζώα και οι δυνατότητες να τραφούν έχουν περιοριστεί.

What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J