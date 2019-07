Το προσωπικό θα χειροκροτήσει τον Μπόρις Τζόνσον όταν μπει στο σπίτι με το Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, την βρετανική πρωθυπουργική κατοικία, όμως εκεί υπάρχει ένας «υπάλληλος» που εντυπωσιάζεται πολύ δύσκολα - η γάτα Λάρι.

Ο Λάρι κατέχει επισήμως τον ρόλο του «Chief Mouser» στο Cabinet Office, μια θέση που χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πριν και ένα «στοίχημα» που κλήθηκαν να κερδίσουν όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια.

Σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2016, η Τερέζα Μέι είχε δηλώσει χαρούμενη που βλέπει τον Λάρι, αλλά σημείωσε πως της αρέσουν περισσότεροι οι σκύλοι, καθώς μεγάλωσε μαζί τους στο σπίτι της. Η πρώην πρωθυπουργός είπε επίσης πως στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Λάρι «κρατάει τα ηνία» καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που περιμένει να καθίσει. Στην τελευταία ομιλία της δε, πριν την αποχώρησή της, η αστυνομία αποφάσισε να απομακρύνει την γάτα από τον χώρο για να μην διακόψει την Τερέζα Μέι.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λάρι δεν έχει ιδιαίτερες «κόντρες» με τους ανθρώπους εκεί, όσο με τον «αιώνιο εχθρό» του, Πάλμερστον από το Φόρεϊν Οφις, με τον οποίο έχουν τσακωθεί πάρα πολλές φορές μπροστά στις κάμερες. Κάποια στιγμή το 2016 χρειάστηκαν να παρέμβουν οι φρουροί ασφαλείας για να τους χωρίσουν και να σώσουν τον Πάλμερστον από τα νύχια του Λάρι. Ο Λάρι έχει επίσης δικό του λογαριασμό στο Twitter, όπου σχολιάζει θέματα της επικαιρότητας.

