Η πρώτη δήλωση του Μπόρις Τζόνσον μετά την εκλογή του ως επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι ενδεικτική των προθέσεων του για το Brexit.

Aαφού επελέγη από τα μέλη του Συντηρητικού κόμματος να διαδεχθεί την Τερέζα Μέι στην πρωθυπουργία της χώρας δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει το Brexit έως τις 31 Οκτωβρίου.

«Θα δραστηριοποιήσουμε τη χώρα. Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit στις 31 Οκτωβρίου και θα εκμεταλλευθούμε όλες τις ευκαιρίες που θα φέρει», δήλωσε ο Τζόνσον σε ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Λίγο μετά προχώρησε και σε ανάλογη τοποθέτηση στο Twiiter όπου ανέφερε επίσης πως στόχος του είναι να επανενώσει το κόμμα του και να νικήσει τον Τζέρεμι Κόρμπιν στις επόμενες εκλογές.

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence