Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εργάζεται για την απελευθέρωση του αμερικανού ράπερ A$AP Rocky, ο οποίος κρατείται από τις αρχές στη Σουηδία εδώ και εβδομάδες.

«Θα τηλεφωνήσω στον πολύ ταλαντούχο Πρωθυπουργό της Σουηδίας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον A$AP Rocky», είπε ο Τραμπ και δήλωσε ότι μόλις είχε μιλήσει με τον Kanye West για την κατάσταση. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να λυθεί αυτό σύντομα», πρόσθεσε.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!