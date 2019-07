Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Paddles, της γάτας της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, ένας γείτονάς της, μην μπορώντας να αντέξει τις τύψεις, παραδέχθηκε σήμερα δημοσίως πως πάτησε κατά λάθος το ζώο με το αυτοκίνητό του.

Ο Paddles πέθανε τον Νοέμβριο του 2017, λίγο αφού ανήλθε στην εξουσία η Τζασίντα Άρντερν αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαν αποκαλυφθεί οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Η «πρώτη γάτα» της Νέας Ζηλανδίας ήταν ένα ιδιαιτέρως δημοφιλές μέλος της οικογένειας της Άρντερν, έχοντας μάλιστα και δικό της λογαριασμό στο Twitter με το όνομα @FirstCatofNZ, τον οποίο παρακολουθούσαν περισσότεροι από 11.000 χρήστες. Μετά τον θάνατό του, ο λογαριασμός μετονομάστηκε σε «The Ghost of Paddles», δηλαδή το «φάντασμα του Paddles».

Ο Paddles, που είχε ένα επιπλέον δάκτυλο στις πατούσες του, το οποίο έμοιαζε με αντίχειρα «βοήθησε την Άρντερν να γίνει η κουλ και ηγέτιδα που θα ήθελαν να έχουν οι ΗΠΑ», είχε γράψει κάποια στιγμή το αμερικανικό περιοδικό Vanity Fair.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu

Thanks Mum for bringing me out so I can speak to the press. Must give the people what they want - and what they want is me. Prrrrp ❤️ pic.twitter.com/uiA1jk3qeN