Ένα λεμούριο παραδέχτηκε ένας 19χρονος Αμερικανός ότι έκλεψε από ζωολογικό κήπο του Λος Άντζελες, προκειμένου να τον κρατήσει ως κατοικίδιο.

Ο 19χρονος Ακίνας Κάσμπαρ παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι διέρρηξε τον ζωολογικό κήπο της Σάντα Άνα κοντά στο Λος Άντζελες μια νύκτα του Ιουλίου του 2018 για να κλέψει τον Άιζακ, έναν 32χρονο λεμούριο. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, την επομένη ο νεαρός έβαλε το ζώο σε ένα πλαστικό κουτί και το εγκατέλειψε στην εξωτερική σκάλα ενός ξενοδοχείου μαζί με ένα σημείωμα στο οποίο έγραφε ότι ανήκει στον ζωολογικό κήπο και ότι θα πρέπει να παραδοθεί στην αστυνομία. Ο Άιζακ δεν υπέφερε πολύ από την περιπέτειά του και επέστρεψε γρήγορα στο σπίτι του.

