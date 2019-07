Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

Ειδικότερα, οι επιβάτες που θα χρησιμοποιήσουν την Κυριακή το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές καθυστερήσεις καθώς κάποιοι από τους αεροδιαδρόμους θα τεθούν εκτός λειτουργίας, καθώς μηχανικοί θα εξουδετερώσουν μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης Fraport.

Η εταιρεία συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες των πτήσεων τους και να ενημερώνονται από τον ιστότοπο και την ηλεκτρονική εφαρμογή του Διεθνούς Αεροδρομίου για πληροφορίες αναφορικά με καθυστερήσεις πτήσεων στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις.

