Ένας 29χρονος Aυστραλός φοιτητής, ο Άλεκ Σίγκλι, που είχε συλληφθεί στη Βόρεια Κορέα, «απελευθερώθηκε» και είναι «σώος και ασφαλής», γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

«Ενημερωθήκαμε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας τον απελευθέρωσε ότι εγκατέλειψε τη χώρα με απόλυτη ασφάλεια», ενημέρωσε ο Μόρισον τα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας του. «Ο Άλεκ είναι καλά και είναι ασφαλής (...) ενημερωθήκαμε ότι αφέθηκε ελεύθερος χθες και ότι εγκατέλειψε με απόλυτη ασφάλεια τη χώρα και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έφθασε» στον προορισμό του, ανέφερε.

Alek Sigley, feared detained in North Korea, now “safe and sound” in China #NorthKorea https://t.co/Kth5trPf0z