Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι ενεργοποιήθηκε σήμερα, στέλνοντας μια στήλη τέφρας ψηλά στον ουρανό, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας.

Το ιταλικό πρακτορείο Ansa μετέδωσε ότι τουρίστες, τρομοκρατημένοι από την απρόσμενη έκρηξη στο μικρό νησί της Μεσογείου, έτρεξαν προς τη θάλασσα και έπεσαν στο νερό. Μαρτυρίες αναφέρουν πως τα πάντα καλύφθηκαν από τέφρα μετά την έκρηξη. Οι εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία είναι εντυπωσιακές καθώς καταγράφουν την έκρηξη.

Ωστόσο εκτός από εντυπωσιακό, το φαινόμενο ήταν και θανάσιμο. Σύμφωνα με το BBC και νεότερες πληροφορίες ,υπάρχει ένας νεκρός. Πρόκειται για τουρίστα ο οποίος έκανε πεζοπορία κοντά στο σημείο φέρεται να σκοτώθηκε από τις πέτρες που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Από την αναπάντεχη έκρηξη προκλήθηκαν και πυρκαγιές στη δυτική πλευρά του νησιού που βρίσκεται στα βόρεια της Σικελίας. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικά νησιά ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα Canadair.

«Είδαμε την έκρηξη από το ξενοδοχείο. Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος» είπε η Μικέλε Φαβορίτο, που εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Φίκο Γκράντε, στην ανατολική πλευρά του νησιού. «Βουλώσαμε τ' αυτιά μας και μετά ένα σύννεφο στάχτης μας κάλυψε. Ο ουρανός καλύφθηκε από στάχτη, ένα πολύ μεγάλο σύννεφο», πρόσθεσε.

Η Φιόνα Κάρτερ, μια Βρετανίδα τουρίστρια στο νησί Παναρέα, που απέχει 27 χιλιόμετρα από το Στρόμπολι, άκουσε επίσης την έκρηξη. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μανιτάρι καπνού να βγαίνει από το Στρόμπολι. Σοκαριστήκαμε. Η καυτή λάβα άρχισε να τρέχει στην πλαγιά, προς το χωριουδάκι Τζινόστρα», αφηγήθηκε. «Το σύννεφο μεγάλωνε ολοένα, ήταν άσπρο και γκρι. Κάλυψε το Τζινόστρα και μετά ολόκληρο το Στρόμπολι. Πολλά σκάφη απέπλευσαν για το Στρόμπολι», συνέχισε.

Ο Στέφανο Μπράνκα, του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, είπε ότι επρόκειτο για μια παροξυσμική ηφαιστειακή έκρηξη, ένα σπάνιο γεγονός μεγάλης έντασης.

