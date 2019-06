Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρέστη της Γαλλίας, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από τζαμί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters τουλάχιστον δύο άτομα έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς αν και προς το παρόν η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για «στοχοποίηση πιστών».

Ο δράστης έχει διαφύγει και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του σύμφωνα με το κανάλι France 3. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η αστυνομία και η περιοχή έχει εκκενωθεί.

#BREAKING: Shooting near mosque in French city of Brest reported, two injured pic.twitter.com/lsknEmhJmP