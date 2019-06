Την περασμένη εβδομάδα, η Μπέλα Θορν δημοσίευσε στο Twitter γυμνές φωτογραφίες της, που κατά τα λεγόμενά της είχαν πέσει στα χέρια ενός χάκερ ο οποίος την εκβίαζε με δημοσιοποίησή τους. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ όμως δεν πήρε το μέρος της και την κατέκρινε δημοσίως.

Η ιστορία της νέας αυτής διένεξης ξεκίνησε όταν η ηθοποιός Μπέλα Θορν δημοσίευσε η ίδια τις γυμνές της φωτογραφίες γράφοντας: «Τα τελευταία 24ωρα με απειλούν με γυμνές φωτογραφίες μου. Νιώθω αηδία. Νιώθω πως με παρακολουθούν, σαν κάποιος να μου έχει αφαιρέσει κάτι το οποίο ήθελα να δει μόνο ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορώ να κοιμηθώ καλύτερα απόψε γνωρίζοντας πως πήρα πίσω την δύναμή μου. Δεν μπορείς να ελέγξεις την ζωή μου και ποτέ δεν θα το καταφέρεις».

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51