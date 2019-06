Η Μπέλα Θορν δημοσίευσε στο Twitter γυμνές φωτογραφίες της, τις οποίες ισχυρίζεται πως χρησιμοποιούσε ένας χάκερ για να την απειλεί, λέγοντας πως ήθελε έτσι να «ανακτήσει την δύναμή της».

«Τα τελευταία 24ωρα με απειλούν με γυμνές φωτογραφίες μου. Νιώθω αηδία. Νιώθω πως με παρακολουθούν, σαν κάποιος να μου έχει αφαιρέσει κάτι το οποίο ήθελα να δει μόνο ένα συγκεκριμένο άτομο», έγραψε η 21χρονη ηθοποιός, δημοσιεύοντας screenshots από τα γραπτά μηνύματα με κάποιον που λέει πως της χάκαρε τις φωτογραφίες.

«Μπορώ να κοιμηθώ καλύτερα απόψε γνωρίζοντας πως πήρα πίσω την δύναμή μου. Δεν μπορείς να ελέγξεις την ζωή μου και ποτέ δεν θα το καταφέρεις», πρόσθεσε στο μήνυμά της, απευθυνόμενη στον χάκερ.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51