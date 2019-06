Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε, στο Twitter, τους λόγους που ακύρωσε την επίθεση στο Ιράν παρά τις απειλές του για αντίποινα, μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Τη Δευτέρα κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο drone που πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα. "Στοχεύσαμε και οπλίσαμε" για να απαντήσουμε χθες το βράδυ σε τρεις περιοχές, όταν ρώτησα πόσοι θα σκοτωθούν. "Εκατόν πενήντα άνθρωποι, κύριε" ήταν απάντηση από τον στρατηγό. Δέκα λεπτά πριν το χτύπημα, το σταμάτησα. Δεν ήταν ανάλογο της κατάρριψης ενός μη επανδρωμένου drone. Δεν βιάζομαι, ο στρατός μας είναι ανανεωμένος, έτοιμος να δράση, με διαφορά ο καλύτερος στον κόσμο. Οι κυρώσεις "δαγκώνουν" περισσότερο και περισσότερες προστέθηκαν χθες το βράδυ», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ούτε απέναντι στις ΗΠΑ ούτε απέναντι στον κόσμο!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος αυτό καταρρίφθηκε σε διεθνή εναέριο χώρο ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι το MQ-4C Triton του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού παραβίασε τον εναέριο χώρο του Ιράν. Το Press TV πάντως, το αγγλόφωνο κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέρριψαν αμερικανικό κατασκοπευτικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο παρεισέφρησε στον ιρανικό εναέριο χώρο, πάνω από την παράκτια επαρχία Χορμουζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η διπλωματική ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες κλιμακώνεται, καθώς οι ΗΠΑ κατηγορούν ευθέως το Ιράν για την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στις 13 Ιουνίου, στη Θάλασσα το Ομάν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις επιθέσεις, αφήνοντας υπαινιγμούς για προβοκάτσια από τις ΗΠΑ ώστε να καταφύγουν στη χρήση βίας εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!