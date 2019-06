Με κράνη τελέστηκε απόψε η πρώτη θεία λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό στις 15 Απριλίου.

Ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Μισέλ Οπετί τέλεσε τη λειτουργία παρουσία ελάχιστων ατόμων που φορούσαν ανεξαιρέτως κράνη για λόγους ασφαλείας. Η λειτουργία αναμεταδόθηκε απευθείας από το καθολικό κανάλι KTO για τους πιστούς που ενδιαφέρονταν να την παρακολουθήσουν.

«Με μεγάλη συγκίνηση βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τον καθαγιασμό του καθεδρικού ναού», είπε ο αρχιεπίσκοπος. «Πρόκειται για ένα μήνυμα ελπίδας κι ευχαριστούμε όλους όσοι συγκινήθηκαν απ' όσα συνέβησαν σε αυτόν τον ναό», υπογράμμισε, σχολιάζοντας βέβαια ότι είναι «λίγο παράξενο» να τελεί την ακολουθία φορώντας κράνος. Χθες, ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ προειδοποιούσε πως ο καθεδρικός ναός παραμένει επικίνδυνος και ειδικά ο θόλος του.

Priests and worshippers wore hard hats for the first mass inside Paris' Notre Dame cathedral after a fire ripped through the building.



