Σε «πρίγκιπα των Φαλαινών» μετέτρεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου σε tweet που δημοσίευσε την Πέμπτη.



Τα παλαιότερα πληκτρολισθήματα, τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter είναι αμέτρητα. Αλλά το σημερινό θα μείνει στην ιστορία.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία και τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ένα γράμμα, ένα «h», στη λέξη Wales (Ουαλία). Έτσι, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου απέκτησε τον πρωτοφανή τίτλο «Πρίγκιπας των Φαλαινών».

Ο Τραμπ διόρθωσε πολύ γρήγορα το λάθος του, ώστε να αποδώσει στον Κάρολο τον κανονικό τίτλο του, αυτόν του Πρίγκιπα της Ουαλίας, όμως το κακό είχε ήδη γίνει: στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν αμέσως διαγωνισμοί λεξιπλασίας.

