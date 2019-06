Η επιδρομή εκατομμυρίων ακριδών στην κεντρική Σαρδηνία προκαλεί την ανησυχία των αγροτών της περιοχής, όπου περίπου 25.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τα έντομα.

Σύμφωνα με ειδικούς, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια που ένα τέτοιο φαινόμενο καταγράφεται. Οι πληγείσες ζώνες βρίσκονται στις κοινότητες Νουόρο, Οτάνα και Οράνι. «Αυτά τα έντομα τρώνε τα πάντα, δημητριακά, φρούτα, λαχανικά. Δεν μπορούμε πλέον να ταΐζουμε τα ζώα μας (...)» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντανιέλε Σεντά, ένας κτηνοτρόφος από το Οράνι. «Δεν καλλιεργούμε πλέον σε ορισμένα χωράφια καθώς αυτό θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και αυτά τα εδάφη αποτελούν την ιδανική περιοχή για τις ακρίδες, για να αφήσουν τα αυγά τους» συμπλήρωσε.

Farmers in Sardinia are complaining of grasshoppers and locusts - a species of grasshopper - that are swarming the Italian island and destroying farmlands.

Από τα εγκαταλελειμμένα εδάφη, οι ακρίδες, οι οποίες μπορούν να διανύσουν 4-6 χλμ την ημέρα, καταλαμβάνουν τα βοσκοτόπια για να μπορέσουν να τραφούν. «Η άνοδος της θερμοκρασίας, που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, είναι ένα φαινόμενο, το οποίο ενθαρρύνει τον πολλαπλασιασμό του είδους» αναφέρει στο AFP ο Ινάσιο Φλόρις, καθηγητής εντομολογίας του πανεπιστημίου της Σάσαρι, στο βόρειο τμήμα της νήσου.

LOCUST INVASION: Sardinia is seeing its worst outbreak of locusts in 70 years.



The infestation, which farmers say is due to recent weather patters, is destroying crops and infesting houses on the Italian Island.