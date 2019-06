Η New York Times ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ότι δεν θα δημοσιεύει πια πολιτικά σκίτσα στη διεθνή της έκδοση.



Η απόφαση ήρθε έναν και πλέον μήνα έπειτα από μια αντιπαράθεση που προκάλεσε η δημοσίευση ενός σκίτσου που κρίθηκε αντισημιτικό ενώ τα πολιτικά σκίτσα έχουν ήδη απαγορευτεί εδώ και χρόνια από την αμερικανική έκδοση της εφημερίδας.

New York Times Ends Political Cartoons After Antisemitism Scandals https://t.co/XK8r7ICzWW via @BreitbartNews