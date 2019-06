Ένα ζευγάρι λεσβιών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο, μετά από επίθεση ομάδας ανδρών που καταγγέλλει πως δέχθηκε σε νυχτερινό λεωφορείο στο Λονδίνο.

Η επίθεση σημειώθηκε όταν το ζευγάρι αρνήθηκε να φιληθεί μπροστά τους. Η Melania Geymonat, μια 28χρονη αεροσυνοδός από την Ουρουγουάη, ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία εκείνη και η φίλη της, Chris, φαίνονται αιμόφυρτες. Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν στο σπίτι τους στο Κάμντεν Τάουν μετά από ραντεβού τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Μαΐου όταν τους επιτέθηκαν οι τέσσερις άνδρες. «Ανεβήκαμε στον επάνω όροφο [του λεωφορείου] και κάτσαμε στις μπροστινές θέσεις. Πρέπει να φιληθήκαμε ή κάτι τέτοιο, γιατί αυτοί οι τύποι ήρθαν από πίσω μας. Δεν θυμάμαι αν ήταν ήδη εκεί ή ήρθαν μετά από εμάς», ανέφερε η Melania Geymonat. Οι άνδρες ζήτησαν από το ζευγάρι να φιληθεί μπροστά τους, τις παρενόχλησαν, και πέταξαν νομίσματα εναντίον των δύο γυναικών. «Περιέγραψαν διάφορες σεξουαλικές στάσεις, η λέξη "ψαλίδια" έχει καρφωθεί στο μυαλό μου», ανέφερε η Melania Geymonat.

Η ίδια αναφέρει πως στον πάνω όροφο του νυχτερινού λεωφορείου ήταν μόνο εκείνες και οι άνδρες. «Σε μία προσπάθεια να κατευναστούν τα πράγματα ξεκίνησα να κάνω αστεία. Νόμιζα πως αυτό θα τους κάνει να φύγουν. Η Chris προσποιήθηκε ότι είναι άρρωστη, αλλά εξακολούθησαν να μας παρενοχλούν, να μας πετούν νομίσματα και να παθιάζονται περισσότερο», ανέφερε η Melania Geymonat καταγγέλλοντας ότι το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι την Chris να τσακώνεται στη μέση του λεωφορείου με τους άνδρες. Όταν εκείνη πήγε προς το σημείο είδε τη φίλη της να αιμορραγεί καθώς τρεις από τους άνδρες την χτύπησαν. «Το επόμενο που ξέρω είναι ότι χτυπήθηκα. Ζαλίστηκα στη θέα του αίματος και έπεσα πίσω. Δεν θυμάμαι αν έχασα τις αισθήσεις μου ή όχι».

H γυναίκα ανέφερε ότι δεν κατάφερε να επιστέψει στη δουλειά της, ωστόσο αυτό που την εξοργίζει είναι ότι η βία έχει γίνει κάτι το σύνηθες. «Κουράστηκα να αντιμετωπίζομαι ως ένα σεξουαλικό αντικείμενο, να θεωρώ τέτοιες συμπεριφορές ως φυσιολογικές και τους γκέι φίλους μου να κακοποιούνται απλά επειδή», ανέφερε προσθέτοντας ότι «πρέπει να υπομένουμε λεκτική κακοποίηση, σοβινιστική, μισογυνιστική και ομοφοβική βία καθώς, όταν δεν σηκώνουμε το ανάστημά μας, συμβαίνουν πράγματα όπως αυτό».

Η αστυνομία ψάχνει για μάρτυρες

Από την πλευρά της η αστυνομία αναζητάει μάρτυρες και πληροφορίες για την επίθεση. «Κάθονταν στον επάνω όροφο του λεωφορείου όταν τις προσέγγισε μια ομάδα τεσσάρων ανδρών που έκανε άσεμνα και ομοφοβικά σχόλια εναντίον τους. Επιτέθηκαν και χτύπησαν τις γυναίκες αρκετές φορές μέχρι που έφυγαν τρέχοντας από το λεωφορείο. Ένα τηλέφωνο και μια τσάντα κλάπηκαν κατά την επίθεση», αναφέρεται στην έκκληση.

Την είδηση έχει σχολίασε με οργή και ο δήμαρχος Λονδίνου Σάντικ Χαν ο οποίος κάνει λόγο για μισογυνιστική, ρατσιστική επίθεση που δεν γίνεται ανεκτή στην πόλη του.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.



The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information - call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP