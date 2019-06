H Nike γνωρίζει καλά πως οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι «size 0», κάτι που αποφάσισε να αποδείξει έμπρακτα τοποθετώντας κούκλες βιτρίνας με καμπύλες.

Ο παγκόσμιος κολοσσός αθλητικών ειδών αποκάλυψε μια νέα σειρά από κούκλες βιτρίνας, εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα καταστήματα, αφού το σώμα παραπέμπει σε εικόνα plus-size μοντέλων, έχοντας καμπύλες.

Το κατάστημα NikeTown στο Λονδίνο, όπου τοποθετήθηκαν οι νέες κούκλες ως μέρος ενός ειδικού ορόφου αφιερωμένου στις γυναίκες, σχολίασε πως πλέον εκτίθεται «μια ολοκληρωμένη γκάμα από φιγούρες αθλητών με πολλές plus-sized και παραολυμπιακές κούκλες» για πρώτη φορά στην ιστορία του μαγαζιού.

Idk why but this @Nike mannequin makes me feel so empowered. pic.twitter.com/sWdkPEdfMN