Για να αποφύγουν την κατάργηση τάξεων στα δημοτικά σχολεία λόγω της έλλειψης μαθητών στη Νότια Κορέα στράφηκαν προς τους ηλικιωμένους.



Εξαιτίας της γρήγορης γήρανσης του πληθυσμού και της εγκατάλειψης της υπαίθρου, τα δημοτικά σχολεία στην επαρχία της Νότιας Κορέας αντιμετωπίζουν έλλειψη μαθητών. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουν να καταργήσουν κάποιες τάξεις, μερικά σχολεία στρέφονται πλέον στους ηλικιωμένους, τις αναλφάβητες γιαγιάδες, οι οποίες όταν ήταν νέες δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο διότι θεωρούνταν ότι δεν ήταν εκεί η θέση των γυναικών.

Η κορεατική κοινωνία είναι εδώ και αιώνες πατριαρχική. Η προτίμηση στα αγόρια είναι τέτοια που ακόμη και σήμερα οι γιατροί δεν έχουν το δικαίωμα να αποκαλύπτουν το φύλο των εμβρύων στους γονείς τους. Έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 1960 δεν ήταν περίεργο τα κορίτσια να μην πηγαίνουν στο σχολείο, κυρίως στην επαρχία.

#TheCivilizedWay. Ms. Hwang is 70 — and her schoolmates are her grandchildren. Running out of Children, a South Korea School enrolls illiterate Grandmothers who have for decades dreamed of learning to read. @880CitiesOrg https://t.co/BAJ8LVgQO2 pic.twitter.com/CE9fsDqnXm