Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε για πρώτη φορά θέση μετά τη νομοθέτηση πολύ αυστηρού πλαισίου, ουσιαστικά απαγόρευσεις, για τις αμβλώσεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αλαμπάμα και το Μιζούρι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την ισχυρή» του θέση «υπέρ της ζωής» (pro life) ενώ η διαμάχη για τις αμβλώσεις είναι στην κορυφή της ατζέντας αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Με ανάρτηση στο Twitter o Tραμπ ξεκαθάρισε πως «είμαι πάρα πολύ υπέρ της ζωής (εννοώντας κατά των αμβλώσεων) εκτός από τις τρεις περιπτώσεις: βιασμός, αιμομιξία και προστασίας της υγεία της μητέρας, την ίδια θέση που είχε και ο Ρόναλντ Ρίγκαν».

Μάλιστα ο Τραμπ σε επόμενα Tweet ανέφερε πως και οι διάφοροι διορισμοί δικαστών επί προεδρίας του, σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ενίσχυσαν «το δικαίωμα στη ζωή». Τόνισε επίσης πως οι εκλογές του 2020 θα είναι κρίσιμες για όσους αντιτίθενται στις αμβλώσεις. «Αν δεν μείνουμε ενωμένοι όσα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε υπέρ της ζωής μπορεί να εξαφανιστούν γρήγορα»

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

....Federal Judges (many more to come), two great new Supreme Court Justices, the Mexico City Policy, and a whole new & positive attitude about the Right to Life. The Radical Left, with late term abortion (and worse), is imploding on this issue. We must stick together and Win.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

....for Life in 2020. If we are foolish and do not stay UNITED as one, all of our hard fought gains for Life can, and will, rapidly disappear! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

Κορυφαίοι πολιτικοί των Δημοκρατικών θεωρούν και εκείνοι πως το ζήτημα των αμβλώσεων θα είναι ψηλά στην προεκλογική ατζέντα των προεδρικών εκλογών του 2020. Αμέσως μετά την νομοθέτηση της απαγόρευσης των αμβλώσεων στην Αλαμπάμα, η γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη και υποψήφια για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, Ελίζαμπεθ Γουόρεν τόνισε πως «αυτή η απαγόρευση είναι επικίνδυνη. Οι συγγραφείς του νομοσχεδίου θέλουν να το χρησιμοποιούσουν για να ανατρέψουν την Roe v. Wade (την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που καθιέρωσε την νομιμότητα των αμβλώσεων και ουσιαστικά κατέστησε αντισυνταγματικές τις απαγορεύσεις). Έχω ζήσει σε αυτή την Αμερική και θέλω να σας πω ένα πράγμα: Δε θα γυρίσουμε πίσω, ούτε τώρα ούτ ποτέ. Θα παλέψουμε για αυτό και θα νικήσουμε.»