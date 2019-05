Μια παρέα φίλων στην Στοκχόλμη αποφάσισε να κάνει την διαφορά και να ασχοληθεί με την συγχρονισμένη κολύμβηση, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα σχετικά με μόνο «αντρικά» ή «γυναικεία» αθλήματα.

Οι 18 ερασιτέχνες κολυμβητές εδώ και καιρό προπονούνται σκληρά, εξασκώντας τα υποβρύχια «ακροβατικά» τους για να τελειοποιήσουν την χορογραφία τους ενόψει του Men's Cup που θα διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου στη Ίμπιζα.

Ανάμεσά τους δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια- σώματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, οι περισσότεροι αξύριστοι και ορισμένοι φαλακροί. Όσο για το επάγγελμα, η ομάδα περιλαμβάνει από γιατρό και οδηγό τραμ μέχρι σκηνοθέτη και δάσκαλο. Ωστόσο υπάρχει κάτι που τους ενώνει, η ηλικία τους καθώς πρέπει όλοι να είναι άνω των 40 ετών και η φυσική κατάσταση, που δεν χρειάζεται. Για να γίνει κανείς μέλος της ομάδας δεν πρέπει να είναι καλά προπονημένος, οπότε στην ομάδα υπάρχουν καπνιστές αλλά και άντρες με κοιλιά.

«Είναι σαν ροκ συγκρότημα, είμαστε ομάδα με όλη την τριβή αλλά και την ενέργεια που φέρνει το τόσο κοντά», εξηγεί ο Sam Victorin, μέλος και συνιδρυτής του Stockholm Simkonst Herr (Stockholm Art Swim Gents), που ξεκίνησε το 2003. Η ομάδα δεν διαγωνίζεται σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, καθώς η φιλοσοφία τους είναι να διασκεδάσουν «αλλά μια σοβαρή προσέγγιση», όπως εξηγούν. «Κάποιοι θεώρησαν όταν ξεκινήσαμε πως θέλουμε να γελοιοποιήσουμε το άθλημα, όμως ίσχυε το ακριβώς αντίθετο», προσθέτει ο ίδιος. «Δεν υπάρχει άθλημα για γκέι, ούτε για για στρέιτ», σχολιάζει ο Elric Sauze από την Γαλλία, που μπήκε στην ομάδα πριν από επτά χρόνια, σε όσους του λένε πως πρόκειται για γυναικείο άθλημα.

