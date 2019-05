Μια εντυπωσιακή προσγείωση πραγματοποίησε πιλότος επιβατικού αεροσκάφος στη Μιανμάρ, καθώς κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο του χωρίς οι μπροστινές ρόδες του να βγούνε από την άτρακτο του αεροσκάφους.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 89 άνθρωποι. Στο βίντεο φαίνεται η μύτη του αεροπλάνου να ακουμπά το έδαφος και το αεροσκάφος να κινείται μόνο με τις πίσω ώρες για αρκετή ώρα πριν ακινητοποιηθεί. Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ο πιλότος δέχθηκε τα συγχαρητήρια των επιβατών αλλά και των στελεχών της εταιρείας του, της Myanmar Airlines.

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V