Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από την Κίνα να κλείσει μια διμερή συμφωνία για το εμπόριο με την κυβέρνησή του «τώρα», διαμηνύοντας στο Πεκίνο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ χειρότερη» κατάσταση εάν η διαπραγμάτευση συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά ενώ είναι σε εξέλιξη ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, Κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισεκατομμυρίων και πλέον που εξάγονται στις ΗΠΑ υφίστανται τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι αυξήθηκαν από το 10% στο 25% προχθές. Την ίδια ημέρα ο Τραμπ διέταξε την κυβέρνησή του να κινήσει τη διαδικασία για την επιβολή βαρύτερων τελωνειακών δασμών στα εναπομείναντα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, αξίας περίπου 300 δισεκ. δολαρίων ακόμη.

Αν αποφασιστεί, η αύξηση των δασμών θα χρειαστεί πιθανόν αρκετούς μήνες για να τεθεί σε εφαρμογή, όμως η κίνηση επιτρέπει στον Ρεπουμπλικάνο να σφίξει κι άλλο τη θηλιά στην Κίνα, εν μέσω των δύσκολων διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Θεωρώ πως η Κίνα αισθάνθηκε ότι ηττήθηκε τόσο άσχημα στην πρόσφατη διαπραγμάτευση, που μπορεί κάλλιστα να περιμένει ως τις επόμενες εκλογές, το 2020, για να δει μήπως μπορεί να φανεί τυχερή και να κερδίσει κάποιος Δημοκρατικός -- περίπτωση στην οποία θα συνεχίσει να κλέβει από τις ΗΠΑ πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

«Το μόνο πρόβλημα είναι πως ξέρει ότι θα κερδίσω (έχω τους καλύτερους αριθμούς για την οικονομία και την απασχόληση στην ιστορία των ΗΠΑ, και πολλά περισσότερα) κι η συμφωνία θα γίνει πολύ χειρότερη γι' αυτήν αν πρέπει να τη διαπραγματευθούμε στη δεύτερη θητεία μου. Θα ήταν σοφό από μέρους της να ενεργήσει τώρα, αλλά [στο μεταξύ] λατρεύω να εισπράττω μεγάλους δασμούς», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις λέξεις «μεγάλους δασμούς» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως το συνηθίζει.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Σε προηγούμενο tweet του, ο Τραμπ προέτρεψε τις αμερικανικές βιομηχανίες και εταιρείες να παράγουν οι ίδιες στις ΗΠΑ προϊόντα που θέλουν αντί να εισάγουν κινεζικά, για να αποφύγουν τον κίνδυνο να επηρεαστούν από τους δασμούς.

«Ποιος είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να αποφύγετε τους τελωνειακούς δασμούς; Κατασκευάστε τα αγαθά σας και τα προϊόντα σας στην παλιά καλή Αμερική. Είναι πολύ απλό!», διαβεβαίωσε.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Τα μέτρα που διέταξε να ληφθούν ο Τραμπ θεωρητικά σκοπεύουν να αποθαρρυνθούν οι εισαγωγές από τον ασιατικό γίγαντα, καθιστώντας τα κινεζικά προϊόντα ακριβότερα αλλά, στην πράξη, μάλλον πρόκειται να πλήξουν αμερικανικές εταιρείες και Αμερικανούς καταναλωτές.

Την καταβολή των δασμών την επωμίζονται στα τελωνεία οι αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν κινεζικά προϊόντα, όχι οι κινεζικές εξαγωγικές εταιρείες, κι εν μέρει το κόστος μετακυλίεται στους Αμερικανούς καταναλωτές, τα προϊόντα που αγοράζουν οι οποίοι γίνονται ακριβότερα.

Η οργάνωση Trade Partnership υπολόγισε ότι η αύξηση των τελωνειακών δασμών που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή θα ακριβύνει τις ετήσιες αγορές μιας τετραμελούς αμερικανικής οικογένειας κατά 767 δολάρια.

Το Πεκίνο απαντά πως δεν προτίθεται να κάνει πίσω μπροστά στις απειλές του Λευκού Οίκου. «Η Κίνα δεν θα παραδοθεί λόγω της πίεσης», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Γκάο Φενγκ.

Ο πιο πρόσφατος γύρος των σινοαμερικανικών διαπραγματεύσεων για το εμπόριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, δεν οδήγησε σε συμφωνία. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν, πάντως η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη.