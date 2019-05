Αρκετοί διαδηλωτές και τουλάχιστον 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα αιτούμενοι την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και νέες εκλογές.Ορισμένοι πέταξαν πυροτεχνήματα και κοκτέιλ μολότοφ στην αστυνομία, η οποία απάντησε με αντλίες νερού υπό πίεση και δακρυγόνα, μετέδωσαν το δίκτυο Vizion Plus και το πρακτορείο ειδήσεων ATA.

Protestors toss firebombs at govt office in #Albania as opposition demands PM’s resignation https://t.co/aQbD1SMdyY pic.twitter.com/FkBvH2IWpD

Η αστυνομία χρησιμοποίησε και αργότερα αντλίες νερού υπό πίεση για να διαλύσει πλήθος διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας και πετούσε κοκτέιλ μολότοφ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης.

Albania's opposition parties are rallying in the capital Tirana, demanding the resignation of the prime minister pic.twitter.com/wcVNPjmRHH