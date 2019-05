Πανικός προκλήθηκε χθες το βράδυ στο φεστιβάλ Rolling Loud στο Μαϊάμι, από τον λάθος συναγερμό για έναν ένοπλο άνδρα στον χώρο, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν αρκετά άτομα, στην προσπάθεια του πλήθους να βρει και να βγει από τις εξόδους.

Βίντεο από το συμβάν, δείχνει αναρίθμητους από τους επισκέπτες του φεστιβάλ να τρέχουν πανικόβλητοι, με κάποιους από αυτούς να γράφουν αργότερα στο Twitter ότι τραυματίστηκαν - ευτυχώς ελαφρά - από την κινητοποίηση. Οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ διαβεβαίωσαν λίγα λεπτά μετά - και αυτοί μέσω Twitter - ότι ο συναγερμός ήταν εσφαλμένος και η αστυνομία τους είχε ενημερώσει σχετικά. «Το σόου θα συνεχιστεί με μικρές καθυστερήσεις. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Όσοι έτρεξαν προς τις εξόδους αλλά έχουν ακόμα τα βραχιολάκια τους (σ.σ εισιτήρια) μπορούν να επιστρέψουν από τις πύλες του φεστιβάλ.

False alarm there was no shooting at #rollingloud but it was mass hysteria for a minute. pic.twitter.com/8GHPBA5QuQ