Το BBC απέλυσε έναν Βρετανό ραδιοφωνικό παραγωγό ο οποίος δημοσίευσε ένα tweet με την εικόνα ενός χιμπαντζή που φοράει ρούχα κάτω από την επικεφαλίδα «το Βασιλικό Μωρό φεύγει από το νοσοκομείο».

Η Μέγκαν, σύζυγός του πρίγκιπα Χάρι, γέννησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ένα αγοράκι, τον Άρτσι, το πρώτο παιδί μιγάς που γεννιέται σε μια σημαντική θέση στη βρετανική βασιλική οικογένεια στην πρόσφατη ιστορία. Η εικόνα δείχνει ένα ζευγάρι στη είσοδο κτιρίου να κρατά από το χέρι έναν χιμπαντζή ντυμένο με ρούχα.

Sadly not surprised by this, definitely disappointed on how journalists are behaving but glad on this outcome "Danny Baker fired from BBC Radio 5 Live after 'racist' Royal Baby tweet" pic.twitter.com/BRJwD1KvrW