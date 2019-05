Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 ακόμη τραυματίστηκαν την Τετάρτη από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς σουφιστών στη Λαχόρη του Πακιστάν όπως έκαναν γνωστό οι Αρχές.

Η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις εισόδους του ναού Ντατά Νταρμπάρ, ενός από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας των σουφιστών κι ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη στη νοτιοανατολική Ασία, την οποία χρησιμοποιούν οι γυναίκες.

Suicide #Blast outside #Lahore ’s Data Darbar leaves 4 dead and at least 19 injured.Reportedly,the blast targeted a mobile of Elite police force.#PG pic.twitter.com/mcsabpNAms