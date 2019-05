Συναγερμός επικρατεί στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο της περιοχής.

Το ABC κάνει λόγο για «αρκετούς» τραυματίες και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται, δύο άτομα κρατούνται για την επίθεση και ένα ακόμα καταδιώκεται από τις αρχές. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ντάγκλας, οι πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς έγιναν γνωστές στις 2μ.μ τοπική ώρα. Το γραφείο του σερίφη εξακολουθεί να κάνει λόγο μόνο για δύο τραυματίες.

Στο σχολείο STEM πηγαίνουν καθημερινά περισσότεροι από 1.800 μαθητές όλων των ηλικιών. Περίπου 500 από αυτούς είναι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού. Το σχολείο έχει κλειδωθεί για λόγους ασφαλείας και οι αρχές εκκενώνουν τάξη-τάξη τις εγκαταστάσεις. Τα γειτονικά σχολεία βρίσκονται επίσης σε κατάσταση συναγερμού.

Οι αρχές έχουν περικυκλώσει το σχολείο και οι γονείς των μαθητών έχουν ειδοποιηθεί ώστε να παραλάβουν τα παιδιά τους από το γειτονικό κέντρο αναψυχής στο Νόρθριτζ. Προς το παρόν ο σερίφης χαρακτηρίζει την κατάσταση «ασταθή» και ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την ευρύτερη περιοχή.

Unstable situation, shots fired at STEM school at Ridgeline and Plaza. Avoid area. Media go to north side of AMC