Στη λύση του μυστηρίου για τον τάφο του Τζόζεφ Μέρικ, του άντρα που έγινε γνωστός και ως ο «Άνθρωπος Ελέφαντας», ισχυρίζεται πως έφτασε μια συγγραφέας.

Το BBC μεταδίδει πως ο τάφος του Μέρικ ίσως έχει εντοπιστεί σχεδόν 130 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο Μέρικ, ο οποίος υπέφερε από μια παραμόρφωση του σκελετικού και μαλακού ιστού, έγινε αρχικά θέαμα σε περιπλανώμενο τσίρκο (freak show) λόγω της παραμόρφωσής του και στη συνέχεια κέρδισε το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας. Ο σκελετός του σώζεται στο Royal London Hospital. Αλλά η συγγραφέας Jo Vigor-Mungovin λέει ότι έχει ανακαλύψει ότι ο μαλακός ιστός του Μέρικ θάφτηκε στο νεκροταφείο του Λονδίνου, μετά το θάνατό του το 1890.

Μετά το θάνατό του, το σώμα του Μέρικ διαμελίστηκε και ο σκελετός του διατηρήθηκε ως ανατομικό δείγμα. Ωστόσο είναι άγνωστο τι απέγινε η σορός. Η Vigor-Mungovin, η οποία έχει γράψει μια βιογραφία του Μέρικ, δήλωσε ότι η ιστορία σχετικά με τον μαλακό ιστό και το πού θάφτηκε δεν είχε καταγραφεί εξαιτίας του αριθμού των νεκροταφείων που υπήρχαν εκείνη την εποχή.

Η συγγραφέας πίστευε πως η σορός του θα είχε θαφτεί στο ίδιο νεκροταφείο όπου θάφτηκε και ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης καθώς πέθαναν στην ίδια τοποθεσία. Στη συνέχεια αποφάσισε να μελετήσει τα αρχεία του κοιμητηρίου και του κρεματορίου. «Αποφάσισα να ψάξω σε χρονικό πλαίσιο οκτώ εβδομάδων και στη δεύτερη σελίδα, βρήκα το όνομα του Μέρικ», λέει.

«Τα λεπτομερή αρχεία καθιστούν κατά 99% σίγουρο ότι πρόκειται για τον άνθρωπο - ελέφαντα», είπε η Vigor-Mungovin. Η ταφή έχει ημερομηνία 24 Απριλίου 1890, και ο Τζόζεφ πέθανε στις 11 Απριλίου. Καταγράφει ως κατοικία του το νοσοκομείο του Λονδίνου, η ηλικία του είναι τα 28 έτη και ως ιατροδικαστής παρουσιάζεται ο Wynne Baxter, που γνωρίζουμε πως διεξήγαγε την νεκροτομή του Μέρικ», λέει η συγγραφέας.

Η λεπτομερής εξέταση των αρχείων έχει εντοπίσει μια συγκεκριμένη τοποθεσία η οποία τώρα έχει γίνει κοινοτικός κήπος. Ωστόσο η Vigor-Mungovin ισχυρίζεται ότι έχει προσδιοριστεί ως σημείο ταφής ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης. Δηλώνει πως οι αρχές σκέφτονται πως μια μικρή πλάκα τη μνήμη του Μέρικ θα μπορούσε να τοποθετηθεί εκεί.

Today after weeks of emails, research & visits to the #CityofLondonCemetery the final resting place of #JosephMerrick has been located. His bones are @BHAandM for medical purposes but his flesh/remains were buried in consecrated ground after a small service. #Leicester R.I.P pic.twitter.com/MNSSf68Bh2