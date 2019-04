Οπαδοί της Γιουβέντους προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στην πόλη του Άμστερνταμ, όπου η ομάδα τους αντιμετωπίζει, απόψε, εκτός έδρας τον Άγιαξ για την προημιτελική φάση του Champions League.

Φανατικοί της ιταλικής ομάδας έφεραν το χάος στην πόλη και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, που έλαβε έκτακτα μέτρα, απάντησε με ρίψεις νερού και προχώρησε σε 120 συλλήψεις.

Άγριες συμπλοκές χούλιγκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, σημειώθηκαν σε διαφορετικά της πόλης. Αρκετοί από τους συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, καδρόνια, φωτοβολίδες, πτυσσόμενα γκλομπ και σπρέι πιπεριού.

Τις μαζικές συλλήψεις οπαδών των μπιανκονέρι επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν και περιμετρικά της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων.

Δείτε τα βίντεο:

Mounted police and water canon deployed and used outside Johan Cruijff ArenA.https://t.co/TENa4NpDGv pic.twitter.com/8AxvAuODqB