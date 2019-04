Δύο έφηβοι μαθητές σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά στην Υεμένη έπειτα από την έκρηξη βόμβας που δεν είχε εκραγεί σε σχολείο της πρωτεύουσας Σανάα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Unicef.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, ένα παιδί βρήκε τη βόμβα και τη μετέφερε στο σχολείο αλ Φάταχ στη συνοικία Χαμντάν της Σανάα για να τη δείξει στους φίλους του. Η βόμβα στη συνέχεια εξερράγη. Τα θύματα ήταν ηλικίας 12 με 14 ετών, επεσήμανε η Unicef.

Mines still kill children in #Yemen ⚠️



Yesterday, 2 children were killed by an unexploded ordnance in a school in Sana’a and 7 critically injured. @UNICEF provides medical treatment and support for children and their families.#IMAD2019 #MineAwarenessDay pic.twitter.com/Vx3IwP6WZx