Συναγερμός έχει σημάνει στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου ένοπλος άνδρας κρατά όμηρο ένα ανήλικο αγόρι έχοντας ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σπίτι. Τα τοπικά μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για έναν νεκρό, που μένουν να επιβεβαιωθούν.

Ο δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε, νωρίτερα, δύο αξιωματικούς της αστυνομίας που κλήθηκαν στο Στόκμπριτζ για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν στις 11π.μ τοπική ώρα όπου οι αρχές της κομητείας Χένρι, εντόπισαν τον ένοπλο άνδρα ο οποίος κρατά όμηρο ένα 16χρονο αγόρι.

This is the scene in a Henry County neighborhood where at least two officers have been shot. My sources say a hostage is dead and a man is holed up in a home here. I saw the Bomb Squad arriving minutes ago. @wsbtv pic.twitter.com/DTMOEfsOhV