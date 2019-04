Στη σύλληψη ενός υπόπτου για την δολοφονία του ράπερ Nipsey Hussle προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες.

Ο 29χρονος Eric Holder πιστεύεται ότι είναι ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε την περασμένη Κυριακή τον 33χρονο ράπερ έξω από κατάστημα με ρούχα στο Λος Άντζελες.

Eric Holder, the suspected killer of Nipsey Hussle, has been arrested and is in police custody. Thank you to both our community for the heightened awareness/vigilance, and our partners at @LASDHQ. pic.twitter.com/0zujy89Yfm