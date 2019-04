Τεράστιες ουρές έξω από τα πρώτα ιδιωτικά καταστήματα πώλησης κάνναβης που άνοιξαν σήμερα στο Οντάριο, ενθουσιάζοντας τους καταναλωτές στην πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά.

Μετά τη νομιμοποίηση της ουσίας στις 17 Οκτωβρίου για ψυχαγωγικούς σκοπούς, οι κάτοικοι του Οντάριο δεν μπορούσαν να προμηθευτούν κάνναβη παρά μονάχα μέσω διαδικτυακής παραγγελίας από την κυβερνητική υπηρεσία διανομής.

Στο Τορόντο, δεκάδες άνθρωποι κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα μπροστά από τη μοναδική μπουτίκ, που ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό.

Στην Οττάβα, ένας καταναλωτής είπε ότι περίμενε δύο ώρες στο κρύο προκειμένου να είναι ο πρώτος πελάτης του καταστήματος Fire and Flower.

On Day 1 of Cannabis stores opening in Ontario - Fire and Flower in the Byward Market is averaging more 100 customers each hour. pic.twitter.com/2LAw0LvWn6

People lined up for the opening of the Spiritleaf store in downtown #ygk this morning as Kingston's first retail cannabis store opened today. Fire and Flower on Brock Street plans to open on Friday. pic.twitter.com/stzQtOVgtb