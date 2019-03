Μια επιστολή κατά των κολάν που γράφτηκε από μια μητέρα και δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα στη πανεπιστημιούπολη στην Ιντιάνα, πυροδότησε αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.

«Είμαι απλώς μια καθολική μητέρα τεσσάρων γιων με ένα πρόβλημα που μόνο τα κορίτσια μπορούν να λύσουν: τα κολάν!», γράφει η Maryann White σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα.

Η White εξήγησε ότι το θέαμα των κολάν την τρόμαξε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στους τέσσερις γιους της καθώς το ρούχο το κάνει δύσκολο για τους νέους να αγνοήσουν τα γυναικεία σώματα.

«Σκεφτείτε τις μητέρες των γιων την επόμενη φορά που θα πάτε για ψώνια και σκεφτείτε την επιλογή τζιν», πρότεινε στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Notre Dame.



Η επιστολή πυροδότησε μια άμεση αντίδραση από τους μαθητές, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η επιλογή τους για ρούχα δεν πρέπει να ελέγχεται και οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να φορούν ό, τι θέλουν.

Μια ομάδα σπουδαστών, οι "Irish 4 Reproductive Health", διοργάνωσε ειδική ημέρα διαμαρτυρίας και ενθάρρυνε τους ανθρώπους όλων των φύλων να φορούν να φορούν τα κολάν τους περήφανα στην πανεπιστημιούπολη.

Η οργάνωση χαρακτήρισε σεξιστική τη λογική της μητέρας, ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τις πράξεις των ανδρών, που είναι ανίκανοι να ελέγξουν τον εαυτό τους.

Ορισμένες φοιτήτριες μοιράστηκαν φωτογραφίες φορώντας τα κολάν τους και δηλώνουν πως τώρα θα τα φοράνε όλο και πιο συχνά.

a Catholic mom published an opinion in ND’s newspaper that leggings Lead Men Into Sin so we’re protesting our right to not be responsible for men and to not be constantly policed by morals or femininity #LeggingsDayND pic.twitter.com/bN7oTNheIc