Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky που υπέστη μηχανική βλάβη, το Σάββατο, και παρέμεινε ακυβέρνητο με 1.373 επιβάτες και πλήρωμα, ρυμουλκείται αυτή την ώρα προς ένα ασφαλές λιμάνι της Νορβηγίας.

Τρεις από τις τέσσερις μηχανές του πλοίου λειτούργησαν εκ νέου σήμερα, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως αντίξοες και η επιχείρηση εκκένωση γινόταν με πολύ αργούς ρυθμούς.

Κατά τη διάρκεια των ελιγμών για τη ρυμούλκηση του πλοίου, οι ομάδες διάσωσης διέκοψαν την εκκένωση, που γινόταν με 5 ελικόπτερα. Μέχρι το μεσημέρι, είχαν μεταφερθεί στην στεριά 479 άνθρωποι σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NT ενώ ο νορβηγικός ερυθρός σταυρός έκανε λόγο για τραυματίες με σπασμένα κόκαλα, σκισίματα και μελανιές.

Passengers from #VikingSky are received by #RødeKors on arrival #Hustadvika evacuation centre. They receive dry clothes, blankets and first aid. We see bruising, broken bones, and cuts. Many need a hand to hold, a shoulder to lean on, someone to talk to. https://t.co/87I9J5L60x pic.twitter.com/fBiob0vyeY