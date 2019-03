Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η δραματική επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Viking Sky στη Νορβηγία, από το οποίο έχουν ήδη μεταφερθεί στη στεριά, με ελικόπτερα, 338 από τους 1.300 επιβαίνοντες στο πλοίο.

Όπως μεταδίδει το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΤΒ επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει όλη την Κυριακή.

Χθες το μεσημέρι, το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky υπέστη μηχανική βλάβη, ανοικτά των δυτικών ακτών της Νορβηγίας, όπου έπνεαν - και συνεχίζουν να πνέουν - ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα το κρουαζιερόπλοιο να πλέει ακυβέρνητο προς τη στεριά εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ