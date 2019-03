Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα υπερφορτωμένο πλοίο βυθίστηκε στον ποταμό Τίγρη κοντά στη Μοσούλη στο Ιράκ.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και επιβεβαίωσαν οι αρχές του Ιράκ.

Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά που δεν ήξεραν κολύμπι, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Μοσούλης Χουσάμ Χαλίλ.





Τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να ανασύρουν επιζώντες και μέχρι στιγμής έχουν διασώσει 12 ανθρώπους, πρόσθεσε ο Χαλίλ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera το πλοίο μετέφερε τουλάχιστον 200 άτομα.

Οι επιβάτες γιόρταζαν το Νορούζ, την γιορτή της άνοιξης γιορτή στο Ιράν, το Κουρδιστάν και το Αφγανιστάν.

Εικόνες και πλάνα που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το πλοίο αναποδογυρισμένο.

Από τα πλάνα φαίνεται πως το πλοίο βυθίστηκε κοντά στην ακτή του ποταμού, απέναντι από ένα λούνα παρκ.

To Al Jazeera μετέδωσε πως οι άνθρωποι ούρλιαζαν στις ακτές του Τίγρη και προσπαθούσαν να κολυμπήσουν ενάντια σε ένα πολύ ισχυρό ρεύμα.

A ferry capsized in the Tigris River in Iraq's #Mosul at around 4 p.m. local time near an amusement park during Newroz celebrations. #TwitterKurds #Iraqpic.twitter.com/Lb8pgk4X4s