Χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη την Γερμανία συμμετείχαν την Παρασκευή σε διαδηλώσεις «Παρασκευές για το Μέλλον», για την προστασία του περιβάλλοντος, κίνημα το οποίο ξεκίνησε από την Γκρέτα Τούνμπεργκ.



Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, στην Κολωνία, στη Δρέσδη και στη Στουτγάρδη, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και μαθητές στη Ρώμη, στη Βιέννη, στη Βαρσοβία και στο Λονδίνο.

" #Kohlestopp " the students here in #Stuttgart demand an end of #coal in #Germany and around the #world . 3000 students have gathered here as part of the worldwide #FridaysForFuture #protest #ClimateStrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/YXbYvs6QzS

Today from #Stuttgart, #Germany's car-building capital: #Students have gathered here as part of the worldwide #fridaysforfuture #protests. They talked to mayor Fritz Kuhn and got support from a #climate scientist. Now they start marching. This poster says: "Grandpa what is snow?" pic.twitter.com/dzFsLox2gw