Αεροσκάφος της Ethiopian Airlines που είχε απογειωθεί από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό Ναϊρόμπι, συνετρίβη, δήλωσε την Κυριακή το γραφείο πρωθυπουργού της Αιθιοπίας.

Στο αεροπλάνο υπήρχαν 149 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με όσα είναι έως τώρα γνωστά.

Η αιτία και ο ακριβής τόπος της σύγκρουσης, καθώς και ο αριθμός των νεκρών, παρέμειναν άγνωστοι την Κυριακή το πρωί.

Πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία αναφέρουν πως το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-800 MAX, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση κοντά στην πόλη Bishoftu. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συντριβή σημειώθηκε μόλις έξι λεπτά μετά την απογείωσή του.

«Επιβεβαιώνεται πως συνέβη στις 08.44, το πρωί», σημείωσε εκπρόσωπος της εταιρίας, όπως μετέδωσε το Reuters.

Συλλυπητήρια στα θύματα της πτώσης του αεροσκάφους των Αιθιοπικών αερογραμμών προς το Ναϊρόμπι δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό Twitter του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας, δίχως να προστίθενται άλλες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε την πτώση του αεροσκάφους της πτήσης προς το Ναϊρόμπι της Κένυας με 149 επιβαίνοντες και οκταμελές πλήρωμα. Η εταιρία δήλωσε πως είναι σε εξέλιξη επιχείρηση στο σημείο της τραγωδίας.

Το αεροσκάφος είχε συμπληρώσει μόλις τέσσερις μήνες στον στόλο της Ethiopian Airlines.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.